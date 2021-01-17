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Источник: ИИХФ на следующей неделе объявит о переносе ЧМ-2021 из Минска

11:00
Источник: ИИХФ на следующей неделе объявит о переносе ЧМ-2021 из Минска. Фото Belarus.by
Источник: ИИХФ на следующей неделе объявит о переносе ЧМ-2021 из Минска. Фото Belarus.by

Журналист Watson Клаус Цаугг сообщил, что Белоруссия будет лишена права проведения ЧМ-2021.

Александр Лукашенко и&nbsp;Рене Фазель.ИИХФ загнана в угол. Чемпионат мира нельзя отменить, перенести, но и проводить в Белоруссии — самоубийство

В материале под названием «Кто платит, тот командует — ЧМ-2021 заберут у Лукашенко в понедельник» говорится, что об этом будет объявлено 18 января.

Именно в этот день пройдет заседание совета ИИХФ. Хотя, как пишет Цаугг, объявить о переносе ЧМ могут и в течение недели. Среди возможных вариантов переноса турнира называются Латвия, Дания и Словакия.

Напомним, ранее Цаугг уже писал о переносе ЧМ-2021 из Минска.

Проведение турнира в Белоруссии находится под вопросом из-за сложной политической обстановки и пандемии коронавирса. На встрече Фазеля с президентом Республики Александром Лукашенко оба руководителя обсудили возможные проблемы. Глава государства уверил, что страна способная безопасно принять чемпионат мира.

Чемпионат мира по хоккею-2021 пройдет 21 мая — 6 июня. На данный момент его проведение запланировано в Минске (Белоруссия) и Риге (Латвия).

Чешский производитель автомобилей Skoda и бренд косметики Nivea в субботу объявили, что не будут спонсировать ЧМ-2021, если он пройдет в Белоруссии.

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