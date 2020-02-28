ИИХФ разослала участникам чемпионата мира инструкции по борьбе с коронавирусом

Международная федерация хоккея разослала в национальные федерации инструкции о том, как нужно действовать в случае обнаружения коронавируса у членов команд.

— Мы следим, предупредили всех своих врачей, игроков, и о любом недомогании должно сразу сообщаться. Международная федерация уже прислала всем командам специальный лист с вопросами: к примеру, были ли игроки в последнее время в Китае, — заявил глава ФХР Владислав Третьяк в интервью ТАСС. — Турнира не будет, если останется только две команды, а так ИИХФ говорит, что чемпионат мира состоится. Кто знает, что будет дальше, но пока нам дали предписание, что нужно сделать, как себя вести, если там будет массовое заражение игроков.

Никакой паники нет, швейцарская федерация хоккея все делает, чтобы чемпионат мира прошел на высоком уровне. Но опасения есть, поскольку зараза распространяется, и игроки должны оповещать врачей о своем состоянии.

Чемпионат мира-2020 должен пройти в Лозанне и Цюрихе с 8 по 24 мая.