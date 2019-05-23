Гусев открыл счет в четвертьфинальном матче ЧМ Россия - США

Нападающий сборной России Никита Гусев открыл счет на второй минуте четвертьфинального матча чемпионата мира-2019 с командой США.
Ассистентами выступили Никита Кучеров и Михаил Сергачев.
Для 26-летнего форварда это четвертый гол и 13-й (4+9) результативный балл на турнире при показателе полезности "+10".
🚨 1:07 in and @russiahockey is on the board thanks to a nice rebound Nikita Gusev! #IIHFWorlds— IIHF (@IIHFHockey) 23 мая 2019 г.
Stay up to the minute with game action with the IIHF App:
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Россия – США: чемпионат мира по хоккею, 23 мая 2019, онлайн-трансляция, начало – 17.15 (мск)
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