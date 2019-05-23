Гусев открыл счет в четвертьфинальном матче ЧМ Россия - США

Нападающий сборной России Никита Гусев открыл счет на второй минуте четвертьфинального матча чемпионата мира-2019 с командой США​.

Ассистентами выступили Никита Кучеров и Михаил Сергачев.

Для 26-летнего форварда это четвертый гол и 13-й (4+9) результативный балл на турнире при показателе полезности "+10".

🚨 1:07 in and @russiahockey is on the board thanks to a nice rebound Nikita Gusev! #IIHFWorlds



Stay up to the minute with game action with the IIHF App:

 https://t.co/PDQtNtuJxc

▶️ https://t.co/yImldTg3TU pic.twitter.com/DxIfoq17oX — IIHF (@IIHFHockey) 23 мая 2019 г.

Россия – США: чемпионат мира по хоккею, 23 мая 2019, онлайн-трансляция, начало – 17.15 (мск)

Чемпионат мира по хоккею 2019: новости, обзоры, команды и статистика

Расписание матчей, турнирная таблица и сетка плей-офф чемпионата мира 2019: календарь, результаты и онлайн-трансляции игр

Расписание и результаты матчей, состав и статистика сборной России по хоккею: где смотреть видеотрансляции игр ЧМ-2019