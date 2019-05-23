Чемпионат мира

17:17 | Хоккей — Чемпионат мира

Гусев открыл счет в четвертьфинальном матче ЧМ Россия - США

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Нападающий сборной России Никита Гусев открыл счет на второй минуте четвертьфинального матча чемпионата мира-2019 с командой США​.

Ассистентами выступили Никита Кучеров и Михаил Сергачев.

Для 26-летнего форварда это четвертый гол и 13-й (4+9) результативный балл на турнире при показателе полезности "+10".

Россия – США: чемпионат мира по хоккею, 23 мая 2019, онлайн-трансляция, начало – 17.15 (мск)

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