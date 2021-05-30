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Защитник сборной Белоруссии рассказал о проблемах команды

19:12
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Защитник сборной Белоруссии Андрей Антонов подвел итоги матча с Швейцарией (0:6) в рамках группового этапа ЧМ-2021.

— Для вас это не первый чемпионат мира. Какие ощущения в Риге и что на этом ЧМ пошло не так?

— Любой игрок в нашей команде хочет победить в каждой игре. Поэтому очень тяжело и болезненно воспринимать такие поражения. Где-то психологически мы надломлены, — приводит слова Антонова «БХ».

— Почему сегодняшние микро-матчи защитники не из минского «Динамо» сыграли гораздо лучше, чем игроки обороны «зубров»?

— Каждая игра может по-разному сложиться. Комментировать игру ребят — это не мое дело, а дело специалистов.

Следующую встречу команда Белорусии проведет против сборной России.

Дополнительная информация:

https://belarushockey.com/cm2012/news_cm12/2021/05/30/bh.-andrej-antonov-psihologicheski-my-nadlomleny/

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