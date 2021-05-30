«Освободите лавку, ее надо заслужить». Грабовский раскритиковал сборную Белоруссии

Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский раскритиковал выступление сборной Белоруссии на чемпионате мира по хоккею.

В матче группового этапа Белоруссия разгромно проиграла Швейцарии (0:6) и лишилась шансов на выход из группы.

«С такими бойцами и напарниками на лавке этому парню в этой сборной делать нечего, жаль. Освободите лавку, ее надо заслужить» — написал Грабовский в Instagram.

Швейцария набрала 12 очков и занимает третье место в группе А. У белорусов четыре очка и восьмая позиция.