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Сегодня, 20:15

Германия обыграла Данию в отложенном из-за пожара матче ЧМ-2022

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
19 мая. Хельсинки. Германия — Дания.
Фото AFP

Германия обыграла Данию в матче группового турнира ЧМ-2022 — 1:0.

Единственную шайбу забросил форвард немцев Марк Михаелис.

Отметим, что начало игры было отложено на 1 час и 40 минут из-за пожара на арене в Хельсинки.

Германия занимает третье место в группе А с 9 очками в 4 матчах, Дания идет на четвертой строчке с 6 очками в 4 играх. В следующем туре немцы встретятся с Италией 20 мая, а датчане на следующий день сыграют с Францией.

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Группа A

Германия — Дания — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Михаелис — 2 (бол., Небельс, Фишбух), 32:41 — 1:0.

Вратари: Грубауэр — Дам (58:52).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 13 (4+6+3) — 18 (5+7+6).

Судьи: Стано, Хейккинен.

19 мая. Хельсинки. Helsinki Ice Hall.

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