Сборная США обыграла Великобританию и одержала третью победу на ЧМ-2022
Сборная США обыграла Великобританию на ЧМ-2022 по хоккею, который проходит в Финляндии — 3:0.
Игра состоялась в Тампере. У американцев дублем отличился Киффер Беллоуз, еще один гол — на счету Бена Майерса.
Американцы одержали третью победу на ЧМ-2022 и занимают третье место в группе B с 8 очками в 4 матчах. У Великобритании 4 поражения в 4 играх, команда идет на последней строчке в группе с 1 очком.
В следующем туре британцы 20 мая сыграют против Финляндии. На следующий день американцы встретятся с Швецией.
Хоккей
Чемпионат мира
Группа B
Великобритания — США — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Голы: Майерс — 1 (Пик, Шмидт), 28:20 — 0:1. Беллоуз — 2 (бол., Годетт, Фаррелл), 40:58 — 0:2. Беллоуз — 3 (бол., Фаррелл, Шмидт), 43:41 — 0:3.
Вратари: Уистл — Суэймен.
Штраф: 10 — 12.
Броски: 17 (8+3+6) — 38 (13+11+14).
Судьи: Инграм, Штольц.
19 мая. Тампере. Tampere Deck Arena.