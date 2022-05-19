Сборная США обыграла Великобританию и одержала третью победу на ЧМ-2022

Сборная США обыграла Великобританию на ЧМ-2022 по хоккею, который проходит в Финляндии — 3:0.

Игра состоялась в Тампере. У американцев дублем отличился Киффер Беллоуз, еще один гол — на счету Бена Майерса.

Американцы одержали третью победу на ЧМ-2022 и занимают третье место в группе B с 8 очками в 4 матчах. У Великобритании 4 поражения в 4 играх, команда идет на последней строчке в группе с 1 очком.

В следующем туре британцы 20 мая сыграют против Финляндии. На следующий день американцы встретятся с Швецией.

Хоккей

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Группа B

Великобритания — США — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Голы: Майерс — 1 (Пик, Шмидт), 28:20 — 0:1. Беллоуз — 2 (бол., Годетт, Фаррелл), 40:58 — 0:2. Беллоуз — 3 (бол., Фаррелл, Шмидт), 43:41 — 0:3.

Вратари: Уистл — Суэймен.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 17 (8+3+6) — 38 (13+11+14).

Судьи: Инграм, Штольц.

19 мая. Тампере. Tampere Deck Arena.