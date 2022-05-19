Начало матча ЧМ-2022 Германия — Дания отложено из-за пожара на арене

Начало матча ЧМ-2022 Германия — Дания отложено из-за пожара на арене в Хельсинки, где должна состояться игра, сообщает финское издание Ilta-Sanomat.

Всех болельщиков и хоккеистов эвакуировали на улицу, к стадиону прибыли пожарные машины для устранения возгорания. Утверждается, что никто не получил серьезных травм из-за инцидента.

Информация о новом времени начала игры будет объявлена позднее.

Матч Германия — Дания должен был начаться в 16.20 (мск).

Дания занимает третье место в группе A с 6 очками в 3 матчах. У Германии также 6 очков, но команда идет на четвертой строчке, уступая датчанам по разнице заброшенных и пропущенных шайб.