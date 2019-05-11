Георгиев сыграет против Австрии на ЧМ-2019

Голкипер Александр Георгиев сыграет в завтрашнем матче сборной России против Австрии. Запасным вратарем будет Илья Сорокин. Об этом сообщил главный тренер команды Илья Воробьев. (Алексей Шевченко)

Накануне в первом матче чемпионата мира Россия обыграла Норвегию со счетом 5:2. Вратарем российской команды был Андрей Василевский.

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