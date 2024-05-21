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Швеция — Словакия: смотреть трансляцию матча чемпионата мира по хоккею

Швеция сыграет со Словакией в матче группы B ЧМ-2024 21 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Хоккеисты сборной Швеции.
Хоккеисты сборной Швеции.
Фото Reuters

Сборные Швеции и Словакии сыграют в матче группы B чемпионата мира-2024 по хоккею 21 мая в Остраве (Чехия). Встреча пройдет на льду «Остравар Арены». Начало — в 21.20 по московскому времени.

На канале «Матч ТВ» в прямом эфире и бесплатно можно будет посмотреть видеотрансляцию матча ЧМ-2024 Швеция — Словакия. Она начнется в 21.15 мск. Игру также покажут на сайте matchtv.ru.

Следите за ключевыми событиями противостояния шведов и словаков 21 мая с помощью матч-центра «СЭ».

Швеция лидирует в турнирной таблице группы B ЧМ-2024 с 18 очками. Словакия идет на четвертой строчке с 12 баллами.

ЧМ-2024 по хоккею: новости и результаты матчей, турнирные таблицы и календарь игр, статьи и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Словакии по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
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Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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