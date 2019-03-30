Форвард сборной Чехии Червенка пропустит ЧМ-2019

Нападающий сборной Чехии по хоккею и швейцарского клуба "Цюрих Лайонс" Роман Червенка заявил, что пропустит чемпионат мира-2019 в Словакии. 33-летний форвард признался, что страдает от болей в спине.

- Мне жаль пропускать чемпионат, но мое выступление там является невозможным, - приводит слова Червенки Swisshockeynews. - Здоровье - мой приоритет. Я должен восстановиться и подготовиться к следующему сезону.

В текущем сезоне Червенка провел 22 игры в регулярном чемпионате Швейцарии и набрал 21 (5+16) очко. Он является чемпионом мира-2010.

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