Форвард «Нью-Джерси» Шарангович выступит за сборную Белоруссии на ЧМ-2021

Форвард «Нью-Джерси» Егор Шарангович сыграет за сборную Белоруссии на ЧМ-2021, сообщает в Twitter журналист Кори Масисак.

«Нападающий «Дэвилз» Егор Шарангович заявил, что будет принимать участие в чемпионате мира за сборную Беларуси. Скорее всего, он сыграет большую роль и должен отыграть много минут в турнире», — написал Масисак в Twitter.

22-летний белорус набрал 30 (16+14) очков в дебютном сезоне НХЛ. Для этого ему понадобилось 54 матча.

Чемпионат мира по хоккею состоится с 21 мая по 6 июня в Риге.