Финляндия победила Словакию, 18-летний Какко сделал хет-трик на следующий день после дубля

Сборная Финляндии обыграла Словакию в матче группового турнира чемпионата мира-2019.

В составе финнов хет-триком отметился нападающий Каапо Какко. 18-летний форвард забросил уже пять шайб в двух играх - в стартовой встрече он оформил дубль в ворота Канады (3:1).

Сборная Финляндии одержала две победы в двух игра. Словаки потерпели поражение после победы над США (4:1).

Чемпионат мира

Групповой турнир

Группа A

Словакия - Финляндия - 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

Голы: Чернак - 2 (Секера, Паник), 10:52 - 1:0. Линдбом - 1 (бол., Савинайнен, Раяла), 14:21 - 1:1. Какко - 3 (Миккола, Маннинен), 16:11 - 1:2. Маринчин - 1 (Студенич, Ярош), 39:20 - 2:2. Какко - 4 (Миккола), 49:52 - 2:3. Какко - 5 (п.в., Маннинен), 59:45 - 2:4.

Вратари: Чильяк (58:53 - 59:45) - Ланкинен.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 25 (8+7+10) - 27 (11+8+8).

Судьи: Николич, Сидоренко.

11 мая. Кошице. Steel Arena. 7421 зритель.

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