Новым главным тренером сборной Белоруссии назначен Крэйг Вудкрофт

На заседании исполкома ФХБ, прошедшем 7 июня, был утвержден тренерский штаб национальной сборной Белоруссии на период подготовки к квалификации Олипиады-2022, сообщает пресс-служба организации.

К ответственному старту команду поведет штаб минского «Динамо» во главе с Крэйгом Вудкрофтом.

Ранее должность главного тренера национальной команды покинул Михаил Захаров.

Напомним, с 26 по 29 августа белорусам предстоит побороться за единственную путевку на Олимпиаду с командами Словакии, Австрии и Польши. Турнир в квалификационной группе D примет Братислава.

Недавно Крэйг Вудкрофт продлил контракт с минским «Динамо». Следующий сезон станет уже четвертым для Вудкрофта у руля «зубров».

Крэйг Вудкрофт прежде работал в штабе сборной Белоруссии на трех чемпионатах мира (2015, 2016, 2017) и олимпийской квалификации к Играм-2018, где помогал Дэйву Льюису. В сезоне-2017/18 входил в штаб сборной Канады, которая завоевала Кубок Шпенглера-2017 и бронзу Олимпиады-2018.