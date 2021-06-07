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Новым главным тренером сборной Белоруссии назначен Крэйг Вудкрофт

12:25
Крэйг Вудкрофт. Фото ХК «Динамо» Минск.
Крэйг Вудкрофт. Фото ХК «Динамо» Минск.
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На заседании исполкома ФХБ, прошедшем 7 июня, был утвержден тренерский штаб национальной сборной Белоруссии на период подготовки к квалификации Олипиады-2022, сообщает пресс-служба организации.

К ответственному старту команду поведет штаб минского «Динамо» во главе с Крэйгом Вудкрофтом.

Ранее должность главного тренера национальной команды покинул Михаил Захаров.

Напомним, с 26 по 29 августа белорусам предстоит побороться за единственную путевку на Олимпиаду с командами Словакии, Австрии и Польши. Турнир в квалификационной группе D примет Братислава.

Недавно Крэйг Вудкрофт продлил контракт с минским «Динамо». Следующий сезон станет уже четвертым для Вудкрофта у руля «зубров».

Крэйг Вудкрофт прежде работал в штабе сборной Белоруссии на трех чемпионатах мира (2015, 2016, 2017) и олимпийской квалификации к Играм-2018, где помогал Дэйву Льюису. В сезоне-2017/18 входил в штаб сборной Канады, которая завоевала Кубок Шпенглера-2017 и бронзу Олимпиады-2018.

Дополнительная информация:

https://hockey.by/news/sobytie/news143158.html

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