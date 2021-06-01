Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу сборной России над Белоруссией в последнем матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею в Латвии (6:0).

«Канадцы? Здесь вообще всех можно проходить. Тут даже говорить не стоит. Чего вы так волнуетесь? А что канадцы? Там хоть один известный хоккеист есть? Не стоит даже переживать. С хорошей долей уверенности можно сказать, что все будет нормально. Если мы этих канадцев не обыграем, зачем мы туда поехали вообще? Российская сборная способна дойти не просто до финала, а до Марса, Юпитера и Солнца», — сказал Фетисов «СЭ».

Россия набрала 17 очков и заняла первое место в группе A. Пока россияне в семи встречах потерпели только одно поражение на турнире.

В четвертьфинале команда Валерия Брагина сыграет против Канады.

(Артем Бухаев)