Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Фетисов — о четвертьфинале с Канадой: «Там хоть один известный хоккеист есть? Не стоит даже переживать»

22:40
Теги:

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу сборной России над Белоруссией в последнем матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею в Латвии (6:0).

«Канадцы? Здесь вообще всех можно проходить. Тут даже говорить не стоит. Чего вы так волнуетесь? А что канадцы? Там хоть один известный хоккеист есть? Не стоит даже переживать. С хорошей долей уверенности можно сказать, что все будет нормально. Если мы этих канадцев не обыграем, зачем мы туда поехали вообще? Российская сборная способна дойти не просто до финала, а до Марса, Юпитера и Солнца», — сказал Фетисов «СЭ».

Россия набрала 17 очков и заняла первое место в группе A. Пока россияне в семи встречах потерпели только одно поражение на турнире.

В четвертьфинале команда Валерия Брагина сыграет против Канады.

(Артем Бухаев)

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Опрос

проголосовало: 11024
Все опросы
Чего добьется Россия на ЧМ-2021 по хоккею?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Польша — Россия, товарищеский матч: смотреть трансляцию прямо сейчас
Серийный маньяк убил отца и съел его сердце
Каким будет июнь для каждого из знаков китайского гороскопа?
Сборная России сыграет с Канадой в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
9
Офсайд
Материалы сюжета: Чемпионат мира по хоккею 2021: расписание и результаты матчей России и других игр в плей-офф — пары, обзоры