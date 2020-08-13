Фазель заявил, что ИИХФ не собирается переносить чемпионат мира из Минска

Международная федерация хоккея (ИИХФ) готова провести чемпионат мира-2021 в Минске, заявил президент организации Рене Фазель.

Чемпионат мира должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня. Ранее вице-президент ИИХФ Калерво Куммола в интервью Ilta-Sanomat сказал, что поднял вопрос о смене места проведения турнира в связи с политическими протестами в Белоруссии после выборов президента страны.

«Наша федерация является аполитичной, этот вопрос обсуждался очень коротко, — цитирует Фазеля ТАСС. — Интервью Калерво Куммолы в финской газете, как это часто бывает, наделало немало шума, однако мы никогда не обсуждали вопрос, что мы можем отменить чемпионат мира. Мы следим за ситуацией, видим демонстрации после избрания президентом Лукашенко, но это не роль международной спортивной федерации — делать политические заявления в это время.

Чемпионат мира в Белоруссии в 2014 году имел громадный успех, свыше 600 тысяч зрителей его посетили, организация была великолепной. У нас нет причин делать на эту тему политическое заявление, как мы решили, турнир пройдет с 21 мая. Наша позиция вполне ясная. Мы готовы ехать в Белоруссию».