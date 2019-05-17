Евгений Малкин: "Нам с Кучеровым одной шайбы было мало"

Нападающий сборной России Евгений Малкин поделился мнением о потенциальных партнерах по звену: сейчас с ним играют Михаил Григоренко и Евгений Дадонов, но порой вместо Григоренко выходит Илья Ковальчук. Ранее, до чемпионата мира, с Малкиным пробовали Никиту Кучерова.

– Какие плюсы у Ковальчука, с которым вас тоже пробовали, а какие – у Григоренко?

– Они разные. Ковальчук – все-таки снайпер. Он больше нацелен на ворота. А Григоренко может сыграть в центре. Он очень здорово обороняется. Его используют в меньшинстве, причем он в меньшинстве забил. Видно, что он и может лечь под шайбу, и тонко сыграть. Ковальчук более такой напористый – на ворота, больше атакующего плана.

– Вы согласны с тем, что под Кучерова как раз нужен центр оборонительного плана, как Анисимов?

– Можно и так сказать. Мы когда вместе играли – нам одной шайбы было мало. Под таких игроков надо подстраиваться. Надо отдавать им шайбу, чтобы они владели ей 60 минут. Чтобы создавали, забивали, отдавали. Думаю, тренеры сделали все правильно. Тем более что Гусев тоже под него здорово подстраивается. Они, можно сказать, вдвоем обыгрывают всю пятерку. Ну и мы с Дадоновым нашли взаимосвязь. Так что все правильно сделали. (Игорь Еронко)

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