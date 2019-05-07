Вратарь "Коламбуса" Элвис Мерзликинс поможет сборной Латвии на чемпионате мира 2019-го, утверждает Sportacentrs. 25-летний хоккеист прибудет в расположение национальной команды в Словакии.

В сезоне-2018/2019 Мерзликинс принял участие в 43 матчах "Лугано" (регулярный чемпионат Швейцарии) при 92,1 проценте отраженных ударов. В марте 2019-го голкипер подписал контракт с "Коламбусом".

ЧМ-2019 пройдет в Братиславе и Кошице (Словакия) с 10 по 26 мая. В первой игре латвийцы встретятся с Австрией (11 мая).

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