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29 мая, 23:42

Экс-вратарь «Металлурга» Олкинуора признан лучшим игроком чемпионата мира-2022

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Юхо Олкинуора.
Фото AFP

Была объявлена символическая сборная по итогам чемпионата мира-2022.

Лучшим игроком турнира был назван экс-вратарь «Металлурга» Юхо Олкинуора, выигравший золото вместе со сборной Финляндии. Он же был признан и лучшим голкипером ЧМ-2022.

Пятерка лучших полевых игроков выглядит следующим образом: Сет Джонс (США) — Микко Лехтонен (Финляндия); Пьер-Люк Дюбуа (Канада) — Роман Червенка (Чехия) — Сакари Маннинен (Финляндия).

В воскресенье сборная Финляндии победила в овертайме команду Канады в финале домашнего чемпионата мира со счетом 4:3. Финны четвертый раз в истории завоевали титул победителей мирового первенства.

Микко Лехтонен
Пьер-Люк Дюбуа
Роман Червенка
Сакари Маннинен
Сет Джонс
Чемпионат мира по хоккею
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