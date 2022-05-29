Экс-вратарь «Металлурга» Олкинуора признан лучшим игроком чемпионата мира-2022

Была объявлена символическая сборная по итогам чемпионата мира-2022.

Лучшим игроком турнира был назван экс-вратарь «Металлурга» Юхо Олкинуора, выигравший золото вместе со сборной Финляндии. Он же был признан и лучшим голкипером ЧМ-2022.

Пятерка лучших полевых игроков выглядит следующим образом: Сет Джонс (США) — Микко Лехтонен (Финляндия); Пьер-Люк Дюбуа (Канада) — Роман Червенка (Чехия) — Сакари Маннинен (Финляндия).

В воскресенье сборная Финляндии победила в овертайме команду Канады в финале домашнего чемпионата мира со счетом 4:3. Финны четвертый раз в истории завоевали титул победителей мирового первенства.