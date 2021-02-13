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Друри назначен генменеджером сборной США на ЧМ-2021

07:44
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Обладатель Кубка Стэнли Крис Друри будет генеральным менеджером сборной США на ЧМ-2021, сообщает официальный сайт Федерации хоккея 13 февраля.

Помогать 44-летнему Друри на ЧМ-2021 будут Джон Ванбисбрук, Дэвид Пойл, Дон Уодделл, Стэн Боумэн, Джефф Гортон, Лу Ламорелло, Билл Герин, Том Фитцджеральд, Билл Зито и Кевин Адамс.

Американцы выступят в группе В, где их соперниками будут команды Канады, Финляндии, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня в Латвии.

Дополнительная информация:

https://teamusa.usahockey.com/news_article/show/1145977

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