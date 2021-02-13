Друри назначен генменеджером сборной США на ЧМ-2021

Обладатель Кубка Стэнли Крис Друри будет генеральным менеджером сборной США на ЧМ-2021, сообщает официальный сайт Федерации хоккея 13 февраля.

Помогать 44-летнему Друри на ЧМ-2021 будут Джон Ванбисбрук, Дэвид Пойл, Дон Уодделл, Стэн Боумэн, Джефф Гортон, Лу Ламорелло, Билл Герин, Том Фитцджеральд, Билл Зито и Кевин Адамс.

Американцы выступят в группе В, где их соперниками будут команды Канады, Финляндии, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня в Латвии.