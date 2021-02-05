Стало известно расписание матче сборной России на ЧМ-2021
20:42
Международная федерация хоккея опубликовала расписание чемпионата мира-2021. Сборная России проведет первый матч с Чехией 21 мая.
Полное расписание игр нашей сборной выглядит следующим образом:
21 мая (16.15, время начала матча московское). Россия — Чехия.
22 мая (16.15). Россия — Великобритания.
24 мая (16.15). Россия — Словакия.
26 мая (16.15). Россия — Дания.
29 мая (16.15). Россия — Швейцария.
31 мая (20.15). Россия — Швеция.
1 июня (20.15). Россия — Белоруссия.
Плей-офф стартует 3 июня, в этот день пройдут четвертьфиналы. Полуфиналы сыграют 5 июня, а 6 июня состоятся матчи за третье место и финал.
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