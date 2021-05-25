Депутат Сейма Латвии предположил взять в заложники хоккеистов сборной Белоруссии

Известный профессор Латвийской академии художеств и по совместительству депутат Сейма Айгарс Бикше (от партии мэра Риги Мартиньша Стакиса) выступил с неординарным предложением.

Политик в Facebook предложил взять в заложники сборную Белоруссии по хоккею и обменять ее на границе на всех, так называемых, «политзаключенных».

Таким образом, по мнению парламентария, Латвия сможет донести до белорусов свою позицию, так как в стране, якобы, отключен интернет.

Мэр Риги Мартиньш Стакис 24 мая сообщил, что государственный флаг Белоруссии, который наряду с флагами других стран — участниц турнира был установлен на одной из центральных улиц города, был заменен на бело-красно-белый флаг.

25 мая Мартиньш Стакис сообщил в Twitter, что было принято решение также вообще убрать флаг ИИХФ.

Война спортивного мира против Белоруссии. Хроника скандала в городе — организаторе ЧМ