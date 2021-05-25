Шипачев объяснил, почему не смог сыграть на чемпионате мира

Нападающий «Динамо» Вадим Шипачев рассказал о травме, которая помешала ему сыграть на чемпионате мира.

— Можно было бы сыграть на уколах, но был ли смысл. Сейчас не катаюсь — рука не болит. Но на тренировках болела. Конфликта с Ротенбергом не было, — сказал Шипачев.

Шипачев был вызван в сборную России для подготовки к чемпионату мира, однако покинул расположение национальной команды из-за травмы руки

(Алексей Шевченко)