Шипачев объяснил, почему не смог сыграть на чемпионате мира
14:57
Нападающий «Динамо» Вадим Шипачев рассказал о травме, которая помешала ему сыграть на чемпионате мира.
— Можно было бы сыграть на уколах, но был ли смысл. Сейчас не катаюсь — рука не болит. Но на тренировках болела. Конфликта с Ротенбергом не было, — сказал Шипачев.
Шипачев был вызван в сборную России для подготовки к чемпионату мира, однако покинул расположение национальной команды из-за травмы руки
(Алексей Шевченко)
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