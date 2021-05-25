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Шипачев объяснил, почему не смог сыграть на чемпионате мира

14:57
Вадим Шипачев. Фото Федор Успенский., «СЭ»
Вадим Шипачев. Фото Федор Успенский., «СЭ»
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Нападающий «Динамо» Вадим Шипачев рассказал о травме, которая помешала ему сыграть на чемпионате мира.

— Можно было бы сыграть на уколах, но был ли смысл. Сейчас не катаюсь — рука не болит. Но на тренировках болела. Конфликта с Ротенбергом не было, — сказал Шипачев.

Шипачев был вызван в сборную России для подготовки к чемпионату мира, однако покинул расположение национальной команды из-за травмы руки

(Алексей Шевченко)

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры