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16 мая, 22:45

ЧМ-2023 по хоккею, 16 мая: Дания победила Австрию, Швейцария обыграла Казахстан и другие матчи

Галина Глазко
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Хоккеисты сборной Дании на ЧМ-2023.
Фото Global Look Press
Матчи пятого игрового дня на чемпионате мира-2023 в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия).

ЧМ-23. Группа А

Дания — Австрия — 6:2 (1:0, 1:1, 4:1)
Голы: Элерс — 4 (Й.Б. Йенсен, О. Лауридсен), 9:32 — 1:0. Раффль — 2 (бол., Шнайдер, Хайнрих), 27:15 — 1:1. Андерсен — 1 (Огорд), 33:27 — 2:1. Й.Б. Йенсен — 1 (Андерсен, Огорд), 46:37 — 3:1. Шнайдер — 1 (Росси, Майер), 48:40 — 3:2. Н. Йенсен — 1 (бол., М. Лауридсен), 51:46 — 4:2. Лассен — 1 (Андерсен), 53:00 — 5:2. Русселль — 2 (Элерс), 57:03 — 6:2.
Вратари: Дихов — Киккерт.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 27 (8+9+10) — 21 (5+9+7).
Судьи: Фернандес, Хунниус.
16 мая. Тампере. Nokia Arena.

Франция — Венгрия — 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Бертран — 1 (бол., Галле, Реш), 16:28 — 1:0. Штипшиц — 1, 19:40 — 1:1. Бодон — 1 (Бертран, К. Бозон), 29:31 — 2:1. Галло — 1 (Шебек, Кишш), 33:03 — 2:2. Барталис — 1 (Эрдей, Тербоч), 61:22 — 2:3.
Вратари: Илонен — Балиж.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 26 (9+11+5+1) — 21 (6+6+6+3).
Судьи: Лангин, Франнсен.
16 мая. Тампере. Nokia Arena.

ЧМ-2023. Группа В

Словения — Норвегия — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Гол: Берг-Пеульсен — 1 (Йоханнесен, Ольсен), 14:05 — 0:1.
Вратари: Крошель (58:58 — 59:31, 59:37) — Хаукеланн.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 18 (5+7+6) — 29 (9+12+8).
Судьи: Блоски, Хольм.
16 мая. Рига. «Арена Рига».

Швейцария — Казахстан — 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
Голы: Гайссер — 1 (Хаас, Миранда), 4:48 — 1:0. Эрцог — 1 (Фора, Риат), 27:34 — 2:0. Риат — 1 (Рихард, Эрцог), 30:59 — 3:0. Нидеррайтер — 3 (бол., Мальгин, Кукан), 40:44 — 4:0. Леффель — 1 (Сентелер), 49:31 — 5:0.
Вратари: Дженони — Шутов (Бояркин, 50:29).
Штраф: 0 — 6.
Броски: 36 (17+12+7) — 13 (4+8+1).
Судьи: Макфарлейн, Сивелл.
16 мая. Рига. «Арена Рига».

Чемпионат мира по хоккею-2023: новости и статьи, обзоры матчей и статистика, календарь и сетка — по ссылке.

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