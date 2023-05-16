Хоккей
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Игры
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

16 мая, 22:43

Сборная Венгрии в овертайме обыграла Францию

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Франция — Венгрия.
Фото AFP

Сборная Венгрии в овертайме обыграла Францию в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею — 3:2 ОТ.

В основное время в составе венгров отличились Бенце Штипшиц и Вильмош Галло.

За Францию забросили Шарль Бертран и Луи Будон.

Автором победной шайбы в овертайме стал форвард венгерской команды Иштван Барталиш.

Франция располагается на 4-й строчке в группе А. В следующем матче французы сыграют с Финляндией завтра, 17 мая.

Сборная Венгрии находится на 6-м месте с 2 очками за 3 матча. Следующий матч команда проведет со Швецией 18 мая.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа A

Франция — Венгрия — 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Бертран — 1 (бол., Галле, Реш), 16:28 — 1:0. Штипшиц — 1, 19:40 — 1:1. Бодон — 1 (Бертран, К. Бозон), 29:31 — 2:1. Галло — 1 (Шебек, Кишш), 33:03 — 2:2. Барталис — 1 (Эрдей, Тербоч), 61:22 — 2:3.

Вратари: Илонен — Балиж.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 26 (9+11+5+1) — 21 (6+6+6+3).

Судьи: Лангин, Франнсен.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/world/2023/
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Венгрии по хоккею
Сборная Франции по хоккею
0
Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
Автопарк Холанна стоит почти миллион долларов: что в гараже у звезды «Манчестер Сити»
Китай защищает Россию в спортивной сфере. Стоит ли бояться его предательства?
В Telegram-канале Блиновской появились сообщения от ее имени
Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых ее ПВО ракетах «Кинжал»
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Финляндия — Канада. Видеообзор матча
Чехия — США. Видеообзор матча
Канада — Чехия. Видеообзор матча
Финляндия — США. Видеообзор матча
Швейцария — США. Видеообзор матча
Финляндия — Словакия. Видеообзор матча
Швеция — Канада. Видеообзор матча
Германия — Чехия. Видеообзор матча
Канада — Франция. Видеообзор матча
Финляндия — Чехия. Видеообзор матча
США — Норвегия. Видеообзор матча
Словакия — Дания. Видеообзор матча
Германия — Швейцария. Видеообзор матча
Швеция — Латвия. Видеообзор матча
Канада — Дания. Видеообзор матча
Австрия — Великобритания. Видеообзор матча
США — Чехия. Видеообзор матча
Казахстан — Италия. Видеообзор матча
Швеция — Норвегия. Видеообзор матча
Швейцария — Франция. Видеообзор матча
Казахстан — Германия. Видеообзор матча
Великобритания — Латвия. Видеообзор матча
Норвегия — Чехия. Видеообзор матча
Италия — Словакия. Видеообзор матча
Канада — Швейцария. Видеообзор матча
Австрия — Финляндия. Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная Казахстана уступила Швейцарии на чемпионате мира

ЧМ-2023 по хоккею, 16 мая: Дания победила Австрию, Швейцария обыграла Казахстан и другие матчи
Новости
RSS RSS
Все новости