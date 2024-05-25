Матч 1/2 финала плей-офф чемпионата мира по хоккею-2024 Швеция — Чехия пройдет в субботу, 25 мая. Встреча пройдет на «Арене О2» в Праге. Начало игры — в 15:20 по московскому времени.

Ключевые события матча 1/2 финала чемпионата мира будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». В прямом эфире смотреть видеотрансляция игры можно будет бесплатно на сайте matchtv.ru.

На групповом этапе Швеция не потеряла ни одного балла. Команда набрала 21 балл и заняла первое место. В плей-офф матче с Финляндией Швеция добилась победы в овертайме — 2:1 ОТ.

Чехия заняла третье место в группе, набрав 16 очков. В матче 1/4 финала команда победила США благодаря голу Павела Захи — 1:0.

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