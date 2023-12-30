Чемпионат мира по хоккею 2024: даты и место проведения соревнований

Чемпионат мира по хоккею-2024 пройдет в мае в Чехии

87-й чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдет с 10 по 26 мая 2024 года в чешских городах Прага и Острава. Об этом стало известно на конгрессе ИИХФ 24 мая 2019 года, который состоялся в Братиславе. Участие в турнире примут всего 16 команд.

Сборная Чехии гарантировала путевку на чемпионат мира на правах страны-хозяйки. Также на турнир квалифицировались команды, которые заняли два первых места на турнире первого дивизиона ЧМ-2023, — это сборная Великобритании и Польши. Еще 13 национальных команд попадают на турнир по итогам чемпионата мира-2023.

В июне 2023 года Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) объявила составы групп на чемпионат мира по хоккею-2024:

Группа A: США, Германия, Швеция, Словакия, Латвия, Франция, Казахстан, Польша

Группа B: Финляндия, Канада, Швейцария, Чехия, Дания, Норвегия, Австрия, Великобритания

Матчи группы A пройдут в Остраве, а игры группы B — в Праге.

Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнире, как и на двух прошлых чемпионатах.