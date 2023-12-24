Бирюков о победе сборной России на ЧМ-2012: «Тогда все сложилось. Мы были единым целым и прошли турнир без поражений»

Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков вспомнил победу сборной России на чемпионате мира в 2012 году.

Для Бирюкова, на тот момент выступавшего за «Металлург», тот турнир стал первым мировым первенством в карьере.

«Долго ждал дебюта на чемпионате мира. Больше года. Это волнительный момент. Но вы не представляете, как круто наконец-то дождаться своего первого выхода на лед на таком турнире в форме сборной России. Все волнение ушло после нескольких смен. Дальше я наслаждался хоккеем и нашей командой. У нас собрался потрясающий коллектив. Ближе к плей-офф подъехали остальные ребята из НХЛ. Овечкин и Семин вовремя подоспели и отлично смотрелись. Феноменальную форму набрал Женя Малкин, поймал кураж и тащил нас за собой с самого начала турнира. Мы давно не играли с ним и Колей Кулеминым. Они оба приехали из НХЛ, серьезно изменились. Это было видно даже по тренировкам. На каждом занятии они делали все на максимальной скорости. Не было ни одного упражнения, в котором они не выкладывались. Реально на каждой тренировке они пахали и показывали пример команде.



Мы хорошо сыгрались с Илюхой Никулиным. У него была роль атакующего защитника, я страховал его в обороне, был больше заточены на защиту. Так видел наши роли Зинэтула Хайдярович. Его система была строгой, он всегда стоял на своем, во всех ситуациях. Никогда не отходил от своей системы, принимал четкие и понятные решения.



Думаю, на этом турнире сложилось все: состав, тренерский штаб, атмосфера, коллектив. Мы были единым целым и прошли турнир без поражений. Переломным моментом для нас стал матч со шведами. Они собрали сильнейший состав на домашний турнир. Если я не ошибаюсь, все игроки были из НХЛ. Мы проигрывали по ходу матча, но смогли переломить игру и победить. С того момента стало понятно, что мы можем обыграть любого соперника и все в наших руках», — написал в своем Telegram-канале Бирюков.

По мнению хоккеиста, самым нервным матчем на турнире для сборной России получилась игра 1/4 финала против Норвегии (5:2).

«Это первая игра плей-офф, ответственность немного подавила. Но все равно мы своего добились. Дальше была уверенная победа над финнами на их площадке. Для полного комплекта побед над ключевыми сборными не хватало только сыграть в финале с канадцами. Скажу честно, очень ждали финала с ними. Обыграть Канаду — это особенное чувство, да еще и когда у нас подобрался такой коллектив. Но канадцы уступили словакам. И в финале мы играли со Словакией. Убедительная и разгромная победа и долгожданное золото на дебютном чемпионате мира для меня.



Отметить чемпионство сразу толком не получилось. Почти все ребята разъехались после финала. Мы собрались только через месяц на чествование победы в Москве. Душевно посидели, вместе отметили золото чемпионата мира. Тот турнир в памяти навсегда!» — добавил Бирюков.

Сборная России выиграла все 10 матчей на ЧМ-2012, который проходил в Финляндии и Швеции. В финале россияне победили Словакию со счетом 6:2.