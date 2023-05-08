Чемпионат мира по хоккею 2023: где проходит, даты и участники

Чемпионат мира по хоккею-2023 пройдет в Темпере (Финляндия) и Риге (Латвия) с 12 по 28 мая.

Состав участников:

Группа А: Финляндия, Швеция, США, Германия, Дания, Франция, Австрия и Венгрия.

Группа В: Канада, Чехия, Словакия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Словения и Казахстан.

Игры группового этапа завершатся 23 мая, на финал и матч за третье место состоятся 28 мая.

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