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Сегодня, 19:00

Чемпионат мира по хоккею 2023: где проходит, даты и участники

Галина Глазко
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Фото Global Look Press

Чемпионат мира по хоккею-2023 пройдет в Темпере (Финляндия) и Риге (Латвия) с 12 по 28 мая.

Состав участников:

Группа А: Финляндия, Швеция, США, Германия, Дания, Франция, Австрия и Венгрия.

Группа В: Канада, Чехия, Словакия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Словения и Казахстан.

Игры группового этапа завершатся 23 мая, на финал и матч за третье место состоятся 28 мая.

Чемпионат мира по хоккею-2023: новости и статьи, обзоры матчей и статистика, календарь и сетка — по ссылке.

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