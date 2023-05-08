Чемпионат мира по хоккею 2023: состав участников, группы и все команды ЧМ 2023

С 12 по 28 мая в Финляндии и Латвии пройдет чемпионат мира по хоккею-2023. Матчи состоятся в городах Темпере и Риге.

Состав участников:

Группа А: Финляндия, Швеция, США, Германия, Дания, Франция, Австрия и Венгрия.

Группа В: Канада, Чехия, Словакия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Словения и Казахстан.

Матчи группового этапа завершатся 23 мая, на 28-е число запланирован финал и игра за третье место.

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