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Сегодня, 16:00

Чемпионат мира по хоккею 2023: состав участников, группы и все команды ЧМ 2023

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Кубок хоккейного чемпионата мира.
Фото Global Look Press

С 12 по 28 мая в Финляндии и Латвии пройдет чемпионат мира по хоккею-2023. Матчи состоятся в городах Темпере и Риге.

Состав участников:

Группа А: Финляндия, Швеция, США, Германия, Дания, Франция, Австрия и Венгрия.

Группа В: Канада, Чехия, Словакия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Словения и Казахстан.

Матчи группового этапа завершатся 23 мая, на 28-е число запланирован финал и игра за третье место.

Чемпионат мира по хоккею-2023: новости и статьи, обзоры матчей и статистика, календарь и сетка — по ссылке.

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
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