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Сегодня, 14:00

Чемпионат мира по хоккею 2023: даты проведения, когда старт и финал ЧМ 2023

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Кубок хоккейного чемпионата мира.
Фото Global Look Press

Чемпионат мира по хоккею-2023 пройдет с 12 по 28 мая в Финляндии и Латвии.

Матчи ЧМ состоятся в городах Темпере и Риге. Финляндия примет игры турнира уже в десятый раз, а для Латвии это третий чемпионат мира.

Первые матчи пройдут уже 12 мая. Групповой турнир продлится до 23 мая. 25-го числа состоятся игры 1/4 финала ЧМ, 27-го — полуфиналы.

Финал и матч за третье место пройдут 28 мая.

Чемпионат мира по хоккею-2023: новости и статьи, обзоры матчей и статистика, календарь и сетка — по ссылке.

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
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