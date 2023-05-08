Сборная Финляндии объявила состав на чемпионат мира по хоккею

Сборная Финляндии объявила состав на чемпионат мира по хоккею.

Вратари: Кристиан Хельянко, Эмиль Ларми, Юхо Олкинуора.

Защитники: Никлас Фриман, Миика Койвисто, Микко Лехтонен, Олли Мяяття, Николас Матинпало, Атте Охтамаа, Вилле Покка, Микаэль Сеппяля.

Нападающие: Марко Анттила, Йоэл Армия, Ханнес Бьорнинен, Теему Хартикайнен, Каапо Какко, Каспери Капанен, Юхо Ламмикко, Сакари Маннинен, Вальтери Мереля, Ахти Оксанен, Харри Песонен, Микко Рантанен, Йере Саллинен, Антти Суомела.

ЧМ-2023 стартует 12 мая и пройдет в Латвии и Финляндии.

Финны сыграют в группе А, где их соперниками станут сборные Австрии, Венгрии, Германии, Дании, США, Франции и Швеции.