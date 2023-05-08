Хоккей
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Игры
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

Сегодня, 09:04

Сборная Финляндии объявила состав на чемпионат мира по хоккею

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Сборная Финляндии объявила состав на чемпионат мира по хоккею.

Вратари: Кристиан Хельянко, Эмиль Ларми, Юхо Олкинуора.

Защитники: Никлас Фриман, Миика Койвисто, Микко Лехтонен, Олли Мяяття, Николас Матинпало, Атте Охтамаа, Вилле Покка, Микаэль Сеппяля.

Нападающие: Марко Анттила, Йоэл Армия, Ханнес Бьорнинен, Теему Хартикайнен, Каапо Какко, Каспери Капанен, Юхо Ламмикко, Сакари Маннинен, Вальтери Мереля, Ахти Оксанен, Харри Песонен, Микко Рантанен, Йере Саллинен, Антти Суомела.

ЧМ-2023 стартует 12 мая и пройдет в Латвии и Финляндии.

Финны сыграют в группе А, где их соперниками станут сборные Австрии, Венгрии, Германии, Дании, США, Франции и Швеции.

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
1
0
Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
Соболенко вырвала титул у первой ракетки мира. Свентек жалуется на организацию турнира
«Самое неспортивное тело на свете». Русская американка приостановила карьеру из-за выгорания
Байден распорядился приспустить флаги в связи с инцидентом в Техасе
Telegraph узнала о причинах пересмотра Киевом планов по контрнаступлению
Сослуживец погибшего водителя Прилепина рассказал о причинах покушения
Умер актер из сериала «Убойная сила» Александр Тютрюмов
Популярное видео
Финляндия — Канада. Видеообзор матча
Чехия — США. Видеообзор матча
Канада — Чехия. Видеообзор матча
Финляндия — США. Видеообзор матча
Швейцария — США. Видеообзор матча
Финляндия — Словакия. Видеообзор матча
Швеция — Канада. Видеообзор матча
Германия — Чехия. Видеообзор матча
Канада — Франция. Видеообзор матча
Финляндия — Чехия. Видеообзор матча
США — Норвегия. Видеообзор матча
Словакия — Дания. Видеообзор матча
Германия — Швейцария. Видеообзор матча
Швеция — Латвия. Видеообзор матча
Канада — Дания. Видеообзор матча
Австрия — Великобритания. Видеообзор матча
США — Чехия. Видеообзор матча
Казахстан — Италия. Видеообзор матча
Швеция — Норвегия. Видеообзор матча
Швейцария — Франция. Видеообзор матча
Казахстан — Германия. Видеообзор матча
Великобритания — Латвия. Видеообзор матча
Норвегия — Чехия. Видеообзор матча
Италия — Словакия. Видеообзор матча
Канада — Швейцария. Видеообзор матча
Австрия — Финляндия. Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Великобритания поднялась в элитный дивизион и сыграет на ЧМ-2024
Новости
RSS RSS
Все новости