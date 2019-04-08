Блэшилл третий год подряд будет возглавлять сборную США на чемпионате мира

Главный тренер "Детройта" Джефф Блэшилл возглавит сборную США на чемпионате мира-2019, сообщает официальный сайт национальной команды. Таким образом, он будет руководить командой третий ЧМ подряд. В 2017 году американцы заняли под его руководством пятое место, а год назад взяли бронзу. Всего Блэшилл выиграл 14 матчей из 18 на чемпионатах мира.

Помогать Блэшиллу будут Дэн Байлсма, Джон Хайнс Кевин Райтер.

Под руководством Блэшилла "Детройт" третий год подряд не смог пробиться в плей-офф НХЛ.

Чемпионат мира-2019 пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.

Чемпионат мира по хоккею-2019: последние новости // состав групп и все матчи ЧМ-2019 по датам // календарь игр и расписание онлайн-трансляций