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«Без сомнений, это лучший хоккей в моей жизни». Гретцки — о легендарном финале СССР — Канада

16:52
15 сентября 1987 года. Монреаль.Сборная Каналы — сборная СССР — 6:5.
15 сентября 1987 года. Монреаль.Сборная Каналы — сборная СССР — 6:5.
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Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли, легенда сборной Канады Уэйн Гретцки поделился воспоминаниями о Кубке Канады 1987 года. В решающем матче «кленовые листья» одержали победу над СССР со счетом 6:5.

«Лучшая хоккейная серия? Тот финал с СССР. Без вопросов. Она была лучшей, в какой я когда-либо играл», — цитирует The Athletic Гретцки.

Победную шайбу в той встрече для канадцев забросил Марио Лемье с передачи Гретцки.

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