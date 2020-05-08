Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли, легенда сборной Канады Уэйн Гретцки поделился воспоминаниями о Кубке Канады 1987 года. В решающем матче «кленовые листья» одержали победу над СССР со счетом 6:5.

«Лучшая хоккейная серия? Тот финал с СССР. Без вопросов. Она была лучшей, в какой я когда-либо играл», — цитирует The Athletic Гретцки.

Победную шайбу в той встрече для канадцев забросил Марио Лемье с передачи Гретцки.