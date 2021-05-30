Швейцария разгромила Белоруссию на чемпионате мира
В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Швейцарии обыграла команду Белоруссии (6:0).
В составе победителей отличились Кристоф Берчи, Йоэль Вермин (дважды), Свен Андригетто, Грегори Хофман и Фабрис Херцог.
Швейцария набрала 12 очков и занимает третье место в группе А. У белорусов четыре очка и восьмая позиция.
В параллельном матче Канада обыграла Италию (7:1).
Чемпионат мира
Группа А
Белоруссия — Швейцария — 0:6 (0:2, 0:2, 0:2)
Голы: Берчи — 1 (Эрцог, Шервей), 0:36 — 0:1. Вермин — 1 (Майер), 18:01 — 0:2. Андригетто — 2 (Вермин), 21:09 — 0:3. Хофманн — 5, 32:15 — 0:4. Вермин — 2 (Майер), 52:03 — 0:5. Эрцог — 1 (мен., Хишир), 57:43 — 0:6.
Вратари: Шостак (Колосов, 21:09) — Дженони.
Штраф: 8 — 8.
30 мая. Рига. Олимпийский спортивный центр.
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