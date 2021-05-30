Швейцария разгромила Белоруссию на чемпионате мира

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Швейцарии обыграла команду Белоруссии (6:0).

В составе победителей отличились Кристоф Берчи, Йоэль Вермин (дважды), Свен Андригетто, Грегори Хофман и Фабрис Херцог.

Швейцария набрала 12 очков и занимает третье место в группе А. У белорусов четыре очка и восьмая позиция.

В параллельном матче Канада обыграла Италию (7:1).

Чемпионат мира

Группа А

Белоруссия — Швейцария — 0:6 (0:2, 0:2, 0:2)

Голы: Берчи — 1 (Эрцог, Шервей), 0:36 — 0:1. Вермин — 1 (Майер), 18:01 — 0:2. Андригетто — 2 (Вермин), 21:09 — 0:3. Хофманн — 5, 32:15 — 0:4. Вермин — 2 (Майер), 52:03 — 0:5. Эрцог — 1 (мен., Хишир), 57:43 — 0:6.

Вратари: Шостак (Колосов, 21:09) — Дженони.

Штраф: 8 — 8.

30 мая. Рига. Олимпийский спортивный центр.