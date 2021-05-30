Сборная Канады разгромила Италию в матче чемпионата мира, забросив 7 шайб

Сборная Канады переиграла команду Италии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия). Канадцы победили соперника с разгромным счетом 7:1.

Шайбы в составе победителей забросили: Коул Перфетти, Трой Стэчер, Адам Хенрик, Макс Комтуа, Брэндон Пирри и Эндрю Манджапане дважды. Единственный гол у итальянцев забил Анджело Мичели.

Для Канады эта победа стала третьей кряду на турнире. У команды 9 очков в шести матчах.

Италия, не набрав очков, занимает 8-е место в турнирной таблице группы B.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа B

Италия — Канада — 1:7 (0:4, 1:2, 0:1)

Голы: Перфетти — 2 (Фоуди), 2:33 — 0:1. Манджапане — 3 (Браун, Хенрик), 8:04 — 0:2. Стэчер — 1 (Андерсон-Долан), 11:33 — 0:3. Хенрик — 4 (Манджапане), 11:56 — 0:4. Мичели — 2 (Питшлер), 30:31 — 1:4. Манджапане — 4 (Браун, Ферраро), 34:48 — 1:5. Комтуа — 2 (бол., Манджапане, Браун), 37:28 — 1:6. Пирри — 1 (Браун, Хенрик), 55:54 — 1:7.

Вратари: Фадани (Фацио, 11:56) — Хилл.

Штраф: 6 — 6.

30 мая. Рига. «Арена Рига».