Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Сборная Канады разгромила Италию в матче чемпионата мира, забросив 7 шайб

18:26
Теги:

Сборная Канады переиграла команду Италии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия). Канадцы победили соперника с разгромным счетом 7:1.

Шайбы в составе победителей забросили: Коул Перфетти, Трой Стэчер, Адам Хенрик, Макс Комтуа, Брэндон Пирри и Эндрю Манджапане дважды. Единственный гол у итальянцев забил Анджело Мичели.

Для Канады эта победа стала третьей кряду на турнире. У команды 9 очков в шести матчах.

Италия, не набрав очков, занимает 8-е место в турнирной таблице группы B.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа B

Италия — Канада — 1:7 (0:4, 1:2, 0:1)

Голы: Перфетти — 2 (Фоуди), 2:33 — 0:1. Манджапане — 3 (Браун, Хенрик), 8:04 — 0:2. Стэчер — 1 (Андерсон-Долан), 11:33 — 0:3. Хенрик — 4 (Манджапане), 11:56 — 0:4. Мичели — 2 (Питшлер), 30:31 — 1:4. Манджапане — 4 (Браун, Ферраро), 34:48 — 1:5. Комтуа — 2 (бол., Манджапане, Браун), 37:28 — 1:6. Пирри — 1 (Браун, Хенрик), 55:54 — 1:7.

Вратари: Фадани (Фацио, 11:56) — Хилл.

Штраф: 6 — 6.

30 мая. Рига. «Арена Рига».

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Читайте также

Россия уступила Японии на тай-брейке в мужской Лиге наций
«Челси» победил «Манчестер Сити» и во второй раз выиграл Лигу чемпионов
«Если бабушке место не уступаешь — ты с мертвым сердцем ходишь». Брат Хабиба — о скандале с «Лебединым озером», Чимаеве и Петре Яне
Абрамович впервые встретился с Тухелем, празднование «Челси» и грусть «Ман Сити»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд