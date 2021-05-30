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Белоруссия потеряла шансы пробиться в плей-офф чемпионата мира

18:50
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Сборная Белоруссии лишилась шансов выйти в плей-офф чемпионата мира по хоккею. Сегодня команда уступила Швейцарии (0:6). Турнир проходит в Риге (Латвия).

В активе белорусской команды четыре очка. Команда занимает последнее, восьмое место. Следующим соперником белорусов станет сборная России. Эта игра состоится 1 июня.

Из-за отмены турнира в первом дивизионе в связи с пандемией коронавируса ни одна команда не вылетит из элитного дивизиона по итогам текущего чемпионата мира.

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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