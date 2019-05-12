Австрийский защитник не сыграет с Россией из-за дисквалификации

Защитник сборной Австрии Патрик Петер дисквалифицирован дисквалифицирован на один матч, информирует официальный сайт Международной федерации хоккея.

Игрок заработал удаление до конца встречи в игре со сборной Латвии (2:5) за удар в голову Роберта Букартса.

Таким образом, Петер не сыграет с Россией.

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