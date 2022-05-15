Хоккей
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

Сегодня, 18:50

Сборная США в овертайме обыграла Австрию на чемпионате мира

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Сборная США в овертайме одержала победу над Австрией на чемпионате мира в Финляндии. Матч завершился со счетом 3:2.

Американцы выиграли вторую игру подряд на турнире, до этого они обыграли сборную Латвии (4:1).

Сборная Австрии пока не выиграла ни одного матча на ЧМ. В первой игре команда проиграла Швеции (1:3).

В понедельник, 16 мая, США сыграет со сборной Финляндии. Австрия 17 мая встретится с Чехией.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа B

Австрия — США — 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Нисснер — 1 (Каспер, Майер), 14:25 — 1:0. Хубер — 1 (Вуковиц), 34:26 — 2:0. Беллоуз — 1 (Майерс, Мегна), 34:43 — 2:1. Годетт — 1 (бол., Гальченюк, Джонс), 48:43 — 2:2. Хьюз — 1 (Фаррелл), 63:07 — 2:3.

Вратари: Киккерт — Манн.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 16 (6+4+5+1) — 39 (11+14+12+2).

Судьи: Норд, Штольц.

15 мая. Тампере. Tampere Deck Arena.

Сборная Австрии по хоккею
Сборная США по хоккею
2
2
Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
Самая красивая гимнастка СССР спилась и умерла в одиночестве
Сальвадор стал городом из колючей проволоки. «Гонка Героев», день четвертый
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЧМ по хоккею: Австрия проиграла США, Чехия — Швеция и другие игры 15 мая
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости