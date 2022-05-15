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Сегодня, 18:41

Франция одержала первую победу на чемпионате мира, обыграв Казахстан

Анна Горшкова
Корреспондент
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Сборная Франции обыграла Казахстан на чемпионате мира по хоккею в Финляндии. Матч завершился со счетом 2:1.

Французы одержали первую победу на турнире. Ранее команда уступила Словакии со счетом 2:4.

Сборная Казахстана проиграла второй матч подряд на ЧМ. В первой игре на турнире казахов со счетом 9:1 обыграла сборная Дании.

Франция в понедельник, 16 мая, сыграет с командой из Германии. Сборная Казахстан 17 мая встретится со Швейцарией.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа A

Франция — Казахстан — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Голы: Орехов — 1 (Михайлис, Блэкер), 5:08 — 0:1. Тексье — 1 (Галле), 32:31 — 1:1. Шакиашвили — 1 (бол., Тексье, Т. Бозон), 39:35 — 2:1.

Вратари: Бюйссе — Шутов (58:55).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 23 (9+7+7) — 27 (8+11+8).

Судьи: Стано, Шир.

15 мая. Хельсинки. Helsinki Ice Hall.

Хоккей
Сборная Казахстана по хоккею
Сборная Франции по хоккею
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Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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