Андрей Скабелка: "Кумыс - наш энергетик. Надо узнать, не внесен ли он в список запрещенных веществ"

Главный тренер "Барыса" и сборной Казахстана Андрей Скабелка заявил, что кумыс является энергетиком для игроков его команды. Казахстанцы продолжают готовиться к чемпионату мира-2019 в Словакии.

- Окончательный состав сборной будет определен после двух контрольных матчей, - приводит слова Скабелки официальный сайт "Барыса". - Они для нас очень важны, поэтому мы их и запланировали. Новые имена в команде? Талантливые перспективные ребята, поэтому они и в сборной. На сегодняшний день им тяжело пока, здесь другие скорости и другие нагрузки. Но они стараются.

Будет ли добавляться в бутылки кумыс помимо воды? Конечно, это же наш энергетик. Если только он не внесен в список запрещенных веществ. Надо узнать.

Напомним, чемпионат мира пройдет в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая.

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