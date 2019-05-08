Нападающий сборной России и "Вашингтона" Александр Овечкин поделился ожиданиями от чемпионата мира в Братиславе.

– У вас за плечами 3 золота чемпионатов мира. Как находите мотивацию снова бороться за победу?

– Выиграть в четвертый. Команда очень хорошая. Друг друга все поддерживают внутри коллектива. Мы едем только за победой. Других вариантов быть не может.

– Как сказывается то, что два запасных едут в Братиславу?

– Не дай бог травма – сразу человек может выйти. Так что тут никаких вопросов нет. У нас нет запасных – едет команда.

– Как вам с Капризовым играется?

– Он талантливый – 100 процентов. Опыт приведет его к чему-то хорошему.

– Пора ему в "Миннесоту" ехать?

– Я же не Капризов. У него своя голова на плечах. Он взрослый парень, сам знает, что нужно делать.

– К вам прилетят родители в Братиславу?

– Родители не смогут. Прилетит жена – на вторую неделю. (Евгений Белоусов)​

Ови и Кови 🤝 pic.twitter.com/BHTml7qUDi – СЭ Хоккей (@hockey_se) May 8, 2019

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