Александр Кожевников: «Кузнецов плюнул в лицо ребятам, стране! Какая ему потом сборная?! Хотите утереться?»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о дисквалификации нападающего Евгения Кузнецова за употребление кокаина.

— Я в принципе, ожидал, что что-то произойдет. Был готов к нехорошему... — говорит Кожевников.

— Почему?

— Ну он же отказался от вскрытия второй пробы. Значит, что-то было. Хотя, признаюсь, не верилось до конца. Ведь он уверял, что ничего не употреблял и вообще плохо ко всему относится. Оказалось, что обманул всех! Ну и какое к нему может быть отношение после этого? Если он так к стране своей относится в сложившейся ситуации. Нас ВАДА давит по всем фронтам, а Кузнецов такой плевок делает в сторону сборной, своих ребят, с которыми играл... Самое мягкое определение — безответственность. Но там надо посильнее слова подобрать, конечно. И еще ФХР нужно серьезно отнестись к ситуации. А то еще защищать его начнут

— Не следует?

— А как защищать? За что зацепиться? Ему же никто это не подсунул, в булочку не крошил. Все все понимают. Что это за наркотик и как он принимается. Что тут еще добавить? Карьеру себе испортил.

— В сборную не вернется?

— Я бы лично не рассчитывал на него будущем. Во-первых, молодежь за четыре года подрастет. А во-вторых, если вам плюнули в лицо, а вы хотите утереться, ну утирайтесь... Я этого не понимаю.

— 4 года — не слишком суровое наказание?

— Нормальное! Он знал, на что идет. Опять же — мы не с той стороны смотрим на ситуацию.

— А с какой надо?

— Суровое, не суровое. Есть законы. Надо им следовать. А мы пытаемся оправдать как-то, смягчить... На мой взгляд, адекватное наказание. Тем более он всех обманул.

— По-вашему, ФХР должна его еще и дополнительно наказать?

— Зачем? Его в сборной не будет. Вот вам и наказание. 4 года... Он сам себя наказал. Но если его потом позовут в национальную команду, мне будет просто смешно... Позвать его на Кубок мира в 2021 году? Ну он же плюет всем в лицо! Своим ребятам, стране, руководству. Ок, давайте возьмем обратно... Скажем — молодец, продолжай в том же духе.

— Серьезная потеря для сборной?

— Он хороший игрок. Но видите, показал, что у него внутри. Ни о чем не думает. Свое удовольствие превыше всего. Наверное, поймал за хвост жар-птицу. Не знаю... Останется ли он в НХЛ? Они там говорят, что все у них чисто, все они проверяют. Но я то знаю, что не все там однозначно. И принимают, и колют и так далее. У них лояльнее ко всему этому относятся. (Виталий Айрапетов)