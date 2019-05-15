Александр Георгиев: "Рад, что Кравцов подписал контракт с "Рейнджерс"

Российский вратарь "Рейнджерс" Александр Георгиев в интервью "Известиям" признался, что мало знаком с Виталием Кравцовым и Игорем Шестеркиным, которые подписали контракт с клубом из Нью-Йорка.

– Вы общались с Виталием Кравцовым и Игорем Шестеркиным после того, как они подписали контракт с "Нью-Йорк Рейнджерс"?

– В тот момент у меня было очень плотное расписание – вовсю готовился со сборной к чемпионату мира. Поэтому в последнее время с ребятами не общался. Точнее, с Шестеркиным мы вообще еще даже не познакомились. Ни разу в жизни не разговаривали.

– А с Кравцовым?

– С ним мы уже общались прошлым летом, после того как "Рейнджерс" выбрал его на драфте. Он приезжал в тренировочный лагерь нашей команды. Отличный парень.

– Какие вопросы он вам задавал о клубе и Нью-Йорке?

– В общем, он у меня немного спрашивал. Ему в клубе и так всё показали. Уже тогда у Виталия было желание со временем поехать играть за "Рейнджерс". Так что рад, что теперь Кравцов подписал контракт и скоро присоединится к нам.

– Он быстро освоится в Нью-Йорке в бытовом плане?

– Ну, Кравцов же уже взрослый паренек. Думаю, проблем не будет. Особенно в Нью-Йорке. Тем более нам и в клубе очень сильно помогают. Могут квартиру найти, дать совет, где лучше снимать жилье. Подскажут всё, вплоть до того, как питаться – где и какие продукты купить.