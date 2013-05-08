Нападающие "Ванкувера", прекратившего борьбу за Кубок Стэнли после поражения в серии с "Сан-Хосе" (0-4), Даниэль и Хенрик Седины пока не определились с тем, помогут ли они сборной Швеции на чемпионате мире, информирует Expressen. Тренерский штаб национальной команды уже вышел с ними на связь, однако ответа пока не получил. Сообщается, что форварды планируют определиться до конца дня. Однако в Швеции считают, что вероятность их приезда на чемпионат мира достаточно велика.