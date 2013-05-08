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Даниэль и Хенрик Седины пока
не решили, ехать ли на ЧМ

8 мая 2013, 12:23
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Нападающие "Ванкувера", прекратившего борьбу за Кубок Стэнли после поражения в серии с "Сан-Хосе" (0-4), Даниэль и Хенрик Седины пока не определились с тем, помогут ли они сборной Швеции на чемпионате мире, информирует Expressen. Тренерский штаб национальной команды уже вышел с ними на связь, однако ответа пока не получил. Сообщается, что форварды планируют определиться до конца дня. Однако в Швеции считают, что вероятность их приезда на чемпионат мира достаточно велика.

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Материалы сюжета: ЧМ-2013. Предварительный раунд




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