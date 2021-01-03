«Судьи будут тащить канадцев». Что пишут в сети о предстоящем матче России в полуфинале МЧМ

Молодежная сборная России по хоккею сыграет с Канадой в полуфинале МЧМ-2021. В Сети пользователи уже начали активно делиться ожиданиями от этой игры.

В субботу, 2 января, команда Игоря Ларионова обыграла Германию (2:1) в четвертьфинале МЧМ.

Endibergenov: «Финал Канада-Финляндия».

Borzovpiotr: «Ничего, сможем и против Канады. В атаку!»

cewwa82: «Попали наши».

seloverstova_8705: «Спасибо, Россия, за хорошую игру! До новых встреч!»

dinalesnikovaa: «Верим».

lyalya_barsik: «Вперед, Красная машина!!!»

vlad_pauls_boxing: «Никогда Россия плохо против Канады не играла, всегда на равных. Поэтому по-любому шансы есть».

Vadimiurlin: «Не видать нам финала. Судьи будут тащить Канаду».

anski15: «Да не спешите нас хоронить. Это молодежный чемпионат мира, удачи, парни».

val150000: «Вся надежда на Аскарова. Тяни, браток».

Встреча Канада — Россия пройдет во вторник, 5 января. Начало — в 2.00 (мск). Мировое первенство проходит в Эдмонтоне (Канада).