«Судьи будут тащить канадцев». Что пишут в сети о предстоящем матче России в полуфинале МЧМ
Молодежная сборная России по хоккею сыграет с Канадой в полуфинале МЧМ-2021. В Сети пользователи уже начали активно делиться ожиданиями от этой игры.
В субботу, 2 января, команда Игоря Ларионова обыграла Германию (2:1) в четвертьфинале МЧМ.
Endibergenov: «Финал Канада-Финляндия».
Borzovpiotr: «Ничего, сможем и против Канады. В атаку!»
cewwa82: «Попали наши».
seloverstova_8705: «Спасибо, Россия, за хорошую игру! До новых встреч!»
dinalesnikovaa: «Верим».
lyalya_barsik: «Вперед, Красная машина!!!»
vlad_pauls_boxing: «Никогда Россия плохо против Канады не играла, всегда на равных. Поэтому по-любому шансы есть».
Vadimiurlin: «Не видать нам финала. Судьи будут тащить Канаду».
anski15: «Да не спешите нас хоронить. Это молодежный чемпионат мира, удачи, парни».
val150000: «Вся надежда на Аскарова. Тяни, браток».
Встреча Канада — Россия пройдет во вторник, 5 января. Начало — в 2.00 (мск). Мировое первенство проходит в Эдмонтоне (Канада).
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