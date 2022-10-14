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Сегодня, 17:50

«Мы не можем играть против русских». Шведы грозят бойкотировать Кубок мира, но решать все за них будут в Америке

Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Хоккеисты сборной Швеции.
Фото Global Look Press
Все зависит от позиции НХЛ.

Кубок мира — турнир, с которого может начаться возвращение России в мировой хоккей в феврале 2024 года. Об этом говорят не первый день. Однако вице-председатель Шведской хоккейной ассоциации Петер Форсберг и его коллеги настроены категорически против. В интервью Aftonbladet функционер заявил, что все европейские федерации откажутся от матчей с Россией. Это вряд ли можно считать неожиданностью, учитывая то, как относятся в Старом Свете к текущей политической ситуации. «Мы четко дали понять с европейской точки зрения, что пока не можем играть против российской команды», — отметил Форсберг.

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К позиции шведа, которого некоторые коллеги второпях перепутали с его полным тезкой, знаменитым соотечественником, бывшей звездой НХЛ и национальной сборной, можно было бы отнестись спокойно. Однако на прошлой неделе вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли перед вынесенными матчами «Нэшвилла» и «Сан-Хосе» в Праге выступил по поводу участия сборной России на Кубке мира в феврале 2024 года. Ранее заокеанские функционеры пытались изо всех сил уходить от конкретики, но теперь произнесли совсем другие слова. «Если мне надо сегодня было ответить на вопрос, сыграет ли Россия на турнире, я сказал бы «нет», — заявил функционер. — Мы не позовем эту команду, если ее текущий статус останется неизменным».

Обратите внимание на ключевые слова из фраз двух спортивных чиновников — «пока» и «если». Большим спортивным боссам нельзя держать язык за зубами и не реагировать на глобальную повестку. Но рубить сплеча им не с руки. Все еще может измениться. Абсолютно уверен, что функционеры оставляют себе место для маневра. В данной ситуации следует в первую очередь ориентироваться на позицию НХЛ. По большому счету Форсберг лишь подтвердил то, что ранее заявил Дэйли, и значимой ценности слова шведа не несут.

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Европейский хоккей давно находится на второстепенных позициях и не может активно продвигать свою точку зрения. Более того, с уходом Рене Фазеля с поста президента ИИХФ ситуация стала еще хуже. Его преемнику Люку Тардифу категорически не хватает опыта и талантов своего предшественника. В такой ситуации голос европейских федераций, который прозвучал только сейчас, воспринимается скорее как попытка получить хорошие условия на будущее.

НХЛ должна договариваться с национальными ассоциациями и платить определенные суммы за участие сборных в Кубке мира. Если политическая ситуация изменится, то у лиги не будет препятствий для участия сборной России в турнире. Большие деньги всегда побеждают.

Куда интереснее вспомнить результаты голосования на конгрессе ИИХФ в конце сентября. Тогда были утверждены принципы возвращения сборных России и Белоруссии на международную арену, причем 98 человек проголосовали за, 10 — против, 11 — воздержались. Команды всех возрастов начнут выступать на чемпионатах мира с высшего дивизиона.

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К позиции Форсберга следует отнестись с пониманием, но без экзальтации. Ключевые решения по Кубку мира будут принимать совсем другие люди и на другом континенте. Сейчас переживать как минимум рано.

Хоккей
Кубок мира
НХЛ
Сборная России по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
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  • Ботинки ван Гога

    Что ж. Проведём Суперсерию-24 Россия-Канада. Без всякой шелупони.

    14.10.2022

  • Был тут

    Неее, мы точно стали чемпионами в том году, не могли проиграть.

    14.10.2022

  • Был тут

    То были хорошие немцы, как например наш истребитель сбили плохие турки, а потом ррррас... и они сразу похорошелии дружба.

    14.10.2022

  • Был тут

    Точно, было)

    14.10.2022

  • him era (chimera)

    Какие уверенные что 2024 год наступит.

    14.10.2022

  • ladafan

    не забывай, что кто воздержался они по многим вопросам с Россией и уж точно не с окраиной! Ну и население всех стран, кто не поддержал пиндостан в этом голосовании порядка 60 процентов Земли.

    14.10.2022

  • Илья858

    К сожалению, наши спортсмены в большинстве своём не способны на принципиальные решения. В отличие от шведов или норвежцев.

    14.10.2022

  • Muka

    Так и панарин "поучал" Россию из бассейна (с бокалом вина), что нам "убогим" делать !)))

    14.10.2022

  • Muka

    Флаг Казахстана видел , вошь подретузная ?))

    14.10.2022

  • Muka

    Ты спецом дурачком прикидываешься , или с рождения глуп ?))

    14.10.2022

  • Muka

    А у тебя ромбик , прыщик малолетний ?)) На папироски у бабушки "стреляешь" , обносок слабоумный ?))

    14.10.2022

  • Олег Сергеев

    в ваших,что ли бл..дей вери,ут ырок

    14.10.2022

  • Олег Сергеев

    это ты про испанию,с 37 по 39,ты про то целование?

    14.10.2022

  • Я злобный Игогь Севегянин

    С 1920. Если быть точным. Потому что была опять блокада, но немцы были умнее. Умнее до Гитлера.

    14.10.2022

  • masek13

    А по поводу рекламы. У нас одно время было ощущение, что страна импотентов. Ты перестал из-за этого смотреть то, что смотрел до этой рекламы?

    14.10.2022

  • Beard

    с 1933 по 1941 ,красные Командиры в засос целовались с немецкими Генералами, и проводили совместные парады.1 мая 1941 года генерал нацистской Германии Эрнст Кёстринг и полковник Ганс Кребс , были почётными гостями военного парада в Москве.

    14.10.2022

  • masek13

    Попробуй в шведскую "глубинку" заехать. Там тебе за лгбт наваляют, как у нас в Челябе.

    14.10.2022

  • masek13

    Ты каждый матч шведского чемпионата смотришь или краткую нарезку под комменты губера, соловья, кисы, симы, скобки.... (нужное выбрать)? У них, также, как и у нас, есть показуха. У них показуха по этой радужной б..не. На подавляющем большинстве матчей этого дер..ьма нет.

    14.10.2022

  • Gfdtk Gfdtk /Canadec/

    Акулы покусали....

    14.10.2022

  • AndreyV

    Тупые шведы все никак не могут понять, что у них нет и не может быть своего мнения. Как скажут в Вашингтоне - так они и будут думать. А все такие подтявкивания - это от желания как можно больше прогнуться под "генеральную линию партии". Но тут можно и попасть в просак. Чехи недавний тому пример...

    14.10.2022

  • pupkin-221

    летом летал, больше туда не поеду

    14.10.2022

  • Gfdtk Gfdtk /Canadec/

    Путевки туда есть...можешь слетать...

    14.10.2022

  • Ibaoh

    Когда же настанет этот день, когда все эти падлы перед началом любого матча - хоккейного, футбольного и пр. будут вставать не на одно колено перед русскими, а на два. И долго стоять так, минуты две - три, пока русские подбоченившись будут прохаживаться по полю. Да будет так!

    14.10.2022

  • Владимир Иванович

    Шведская обидка за Полтаву -видно здорово им Пётр Первый всыпал....

    14.10.2022

  • Lars Berger

    Почему все делают вид, что шведы что-то решают в этой жизни?) Ведь играют же они против наших в НХЛ...

    14.10.2022

  • Lars Berger

    А почему против канадцев и американцев - могли? Во время Афганистана...

    14.10.2022

  • Gfdtk Gfdtk /Canadec/

    майка выдает....

    14.10.2022

  • Gfdtk Gfdtk /Canadec/

    Я о том же....зачем лунтиков собирать...вся интрига пропадает...

    14.10.2022

  • Starperez

    Помнится в 79 году прошел Кубок Вызова.Вполне себе хороший турничик.Было там 2 команды.Можно сделать три.

    14.10.2022

  • L Osokin

    не урыл, закопал)

    14.10.2022

  • L Osokin

    че молиться... в раю место забронировано... можно грешить... например устроить массовое возлияние и оргию перед ядерным аппокалипсисом...

    14.10.2022

  • Gfdtk Gfdtk /Canadec/

    А Европа западная часть Азии....вообще до весны доживёт? Там вроде уже лыжи отменили....

    14.10.2022

  • Gfdtk Gfdtk /Canadec/

    У Зелебобика спросить надо...он теперь типа решалы....

    14.10.2022

  • Кроликоф

    Пока федерации других игровых видов спорта ждут, когда они смогут играть на чемпионатах мира, Европы или олимпийских играх, любители хоккея выпрыгивают из штанов, в ожидании соблаговолят ли заморские господа позвать их на свой коммерческий турнир или нет.

    14.10.2022

  • L Osokin

    А я думал за всех решает пыня

    14.10.2022

  • ozozolio

    Если это не боты а реальные люди -что у них в головах

    14.10.2022

  • Gfdtk Gfdtk /Canadec/

    Щвеция уже играет в таком....называется бенди....или бренди

    14.10.2022

  • Бен Ричардс

    Надо еще всем дожить до 2024 г. Пока это главное.

    14.10.2022

  • ozozolio

    Про Фазеля смешно-влиятельный-он был на побегушках у больших Рос денег вот и все его влияние

    14.10.2022

  • PvsZ

    Блин, если эта петрушка затянется надолго, Вьетнам может показаться незначительным по масштабу событием((

    14.10.2022

  • Gfdtk Gfdtk /Canadec/

    Гашек за бабки кричал не так же просто....

    14.10.2022

  • Gfdtk Gfdtk /Canadec/

    это шведы придумали

    14.10.2022

  • Gfdtk Gfdtk /Canadec/

    Дело техники тогда баранка...или гудбай Америка....

    14.10.2022

  • Gfdtk Gfdtk /Canadec/

    Россия должна играть...ибо теряет смысл проводить такое соревнование.И играть должна с национальной символикой и гимном. И пох.... шведы. Пусть катятся в свою Скандинавию и трутся при своих тёлках....

    14.10.2022

  • Гмитрий Дуберниев

    Шведы вместо игр со сб. России с удовольствием сыграют с какими-нибудь толерантными сб. Эстонии или сб. Косово. Причём играть будут не в хоккей, а в какие-нибудь лгбтешные потехи.

    14.10.2022

  • Gfdtk Gfdtk /Canadec/

    ообще лучше не играть чем играть дозами без гимна и флага....ОДОБРЯЮ не игру в виде лохов....

    14.10.2022

  • Gfdtk Gfdtk /Canadec/

    Зато Канада будет играть с РОССИЕЙ остальное вторично. Зачем остальные. Только эти две команды достойны разыграть Кубок.

    14.10.2022

  • andkl2007

    А кто это? Я знаю только русского философа Владимира Соловьёва, но он умер в 1900году.

    14.10.2022

  • садовник177

    Наивные люди ,вы что не смотрите программы Соловьева ???

    14.10.2022

  • Йоганн фон Кац

    Кацу Бог поверит.

    14.10.2022

  • SERGEY111

    Никакой сборной России не будет и очень надолго - как минимум пол Европы откажется и будет отказываться играть с прокаженными .

    14.10.2022

  • masek13

    Последний раз это помогло тем, кого Моисей вёл. В наше время это не работает. Бог не верит в ЗАО РПЦ.

    14.10.2022

  • Мико Никаури

    Сейчас переживать как минимум рано (цитата) Адекватные люди, автор, вообще не переживают. Если они не хоккеисты уровня сборной или фанаты хоккея.

    14.10.2022

  • masek13

    Нет, у них желтый орнамент на светло синем фоне. А с жовто-блакитным сейчас ассоциируется только одна страна.

    14.10.2022

  • Привитый

    Канаду тоже грозятся отстранить за разврат, так что еще вопрос, чей чемпион будет круче.

    14.10.2022

  • Фактический

    Будем посмотреть

    14.10.2022

  • masek13

    Я не знаю в каком мире проснусь завтра с утра(уже не плохо, если вообще оно будет - утро)...Сейчас китайское проклятие (чтоб ты жил в эпоху перемен), актуально как никогда не только для нас, для кого это проклятие работает уже с начала 90-х, но и для всего мира. Тот чёрт,кем бы он ни был (политик, спортивный функционер и т.д. и т.п.), который сейчас говорит о чём-то конкретно и уверено, по факту вообще ничего не решает, а только занимается своим пиаром. У кого хоть не много в голове есть, говорят компромиссно, не обрубая концы.

    14.10.2022

  • Я злобный Игогь Севегянин

    Тут как раз всё понятно. Человек министр отсталый Шойгу будет медленно наступать.

    14.10.2022

  • Клюшкарь

    У них на матче шведского чемпионата везде ЛГБТешная символика (даже фанаты радужными флагами машут, реклама ССМ на бортах на радужном фоне и судьи с радужными нашивками). Одно слово, под.ры.

    14.10.2022

  • Djin Ignatov

    Это написано в ХРОНОСКОПЕ выпуска 2003 г уже при Путине !!! Он у меня под рукой !

    14.10.2022

  • Я злобный Игогь Севегянин

    Швеция всегда поддерживала нациков, даже при нейтралитете в 1939-1945. К тому же, надо Европу начинать гонять за многие неблаговидные вещи, в том числе и их спорт.

    14.10.2022

  • PvsZ

    До 24 года сначала дожить надо, а потом уже рассуждать, кто с кем согласен играть, а с кем не согласен))

    14.10.2022

  • Князь Болтконский

    Такого Соловьев не говорил.

    14.10.2022

  • Djin Ignatov

    Но я напомню для некоторых бездарных историков ! Как к примеру в 1700 г 40 тыс.войска России осадили Нарву ! Но 19 ноября 8 тыс.корпус Карла 12 деблоктровала город ! Не дожидаясь сражения Петр 1 - БЕЖАЛ в Новгород !!! Российские войска 6тыс.убитых и потеряли всю артиллерию ! В 1701 г 19 полков российской армии направлены в помощь Августу 2 и 18 декабря были полностью разбиты под Ригой !! Так что были и другие сражения не только под Полтавой ! Как пишет АНДИ 1962

    14.10.2022

  • Князь Болтконский

    Гашек тоже много кричал, по поводу российских игроков в выставочных матчах,но будет как скажет хозяин.

    14.10.2022

  • Venitu

    у Казахстана те же цвета

    14.10.2022

  • Сerёgыч

    да и плевать на этих шведов.. не будут они . а их никто и не просит , не хотят пусть не играют и бойкотируют . и без них могут провести кубок мира

    14.10.2022

  • Йоганн фон Кац

    Не, я смеюсь над твоей анкеткой на сайте знакомств.)

    14.10.2022

  • кб

    У тебя зомбоящик вместо головы?

    14.10.2022

  • Mikhail Muravyev

    Ты уже у стены плача молишься?

    14.10.2022

  • andkl2007

    Слушайте, давайте оставим это нытьё. Я читал это здесь уже тысячу раз, немножко надоедает уже.

    14.10.2022

  • pupkin-221

    так наш хоккей и не уходил с международных соревнований. Матчи Россия - Беларусь регулярно проводятся. На очереди Россия - Абхазия и Россия - Южная Осетия

    14.10.2022

  • pupkin-221

    молиться надо на военкома !

    14.10.2022

  • pupkin-221

    Даже Куба уже не друг... печально все это

    14.10.2022

  • andkl2007

    Тут всё будет решать не шведское самолюбие, а политика и деньги. Верю, что наш хоккей вернется на междунар. соревнования.

    14.10.2022

  • Йоганн фон Кац

    Переживать сейчас уже поздно. Сейчас надо молиться.

    14.10.2022

  • andy1962

    и никогда не могли...) как получили под Полтаво по жопе, так до сих пор и очухаться не можете...поэтому просто ссыте.

    14.10.2022

  • Муслим Галеев

    Сборная Украины нашу сборную заменит )

    14.10.2022

  • Муслим Галеев

    У свеев флаг жовто-блакитный вот они и против России!

    14.10.2022

  • glavanon

    Сборная России будет играть на альтернативном чемпионате мира с 4 странами, поддержавшими ее на голосовании в ООН. Кстати, даже Эритрея спрыгнула с друзей, а то турнир был бы более ровным.

    14.10.2022

  • Vovanpiter

    Бред. И последнее заседание ООН яркое тому подтверждение

    14.10.2022

  • Zavask

    Ощутив себя клином, решил зесилис вбить сам себя между европой и америкой- оно понятно - к роли клоуна не привыкать - долг ( по ипотеке )) превыше всего

    14.10.2022

  • Anton Goncharov

    Переживать ещё рановато. 2056 год ой как нескоро

    14.10.2022

    • НХЛ заявила, что уже не ждет Россию на Кубке мира. Но не все так просто
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