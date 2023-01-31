В плей-офф ЖХЛ сезона-2022/23 сыграют восемь команд

31 января на заочном голосовании Совета директоров утверждены изменения в регламент Женской хоккейной лиги, сообщает сайт ЖХЛ.

Начиная с сезона-2022/23, в плей-офф ЖХЛ будут участвовать восемь команд. Второй этап чемпионата будет состоять из трех стадий — четвертьфиналы, полуфиналы и финал.

«В декабре 2022 — январе 2023 в лигу обратились несколько клубов с предложением увеличить число участников плей-офф, начиная с сезона-2022/23. Предложение клубов обусловлено отменой международных мероприятий с участием сборных команд России, ранее запланированных на апрель 2023 года, вследствие чего освободилось дополнительное время для проведения хоккейных матчей в рамках чемпионата ЖХЛ. Федерация хоккея России поддержала предложение клубов», — говорится в пояснении лиги.

Во второй этап чемпионата выйдет восьмерка лучших по итогам регулярного чемпионата. Каждая команда получит номер «посева», соответствующий ее месту в турнирной таблице. Пары команд для каждой стадии плей-офф будут формироваться по принципу: наиболее высокий номер «посева» играет с наименьшим номером «посева», второй по счету — с предпоследним и т.д. В четвертьфинале победитель регулярного чемпионата сыграет с клубом, занявшим восьмое место. Вторая команда сыграет с седьмой, третья — с шестой, четвертая — с пятой.

Четвертьфиналы и полуфиналы пройдут до двух побед. Серия начнется на домашней площадке команды с более низким номером «посева». Второй и, если потребуется, третий матчи пройдут на арене соперника.

Чемпион ЖХЛ будет определяться в рамках финальной серии до трех побед. Финал начнется двумя матчами на площадке команды с более высоким номером «посева», после чего серия переедет на арену соперника. При необходимости, пятый матч примет команда с более высоким номером «посева».

В матчах плей-офф в случае ничьей в основное время проводится овертайм в формате «3 на 3» продолжительностью 10 минут (за исключением решающего матча финальной серии, в котором дополнительный период длится 20 минут). Если овертайм завершится без заброшенной шайбы, назначается серия бросков для определения победителя матча.