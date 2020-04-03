Официальный сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ) опубликовал статью о россиянке Валентине Федоровой. 80-летняя хоккеистка названа самой пожилой представительницей этого вида спорта в стране.

Однажды Федорова тренировалась в спортивном зале недалеко от катка. Увидев играющих в хоккей детей, она захотела сыграть сама. В итоге 11 бабушек собрались на первую тренировку. Они создали команду, которая тренируется в деревне Березняки Устьянского района Архангельской области

Федорова стала капитаном хоккейной команды «Устьяночка». При этом она самый пожилой игрок команды. Самому молодому игроку — 53 года. Средний возраст — 50-60 лет. Видео о команде сняло агентство Reuters.