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Канада переиграла США в финале женского чемпионата мира

05:52
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Сборная Канады выиграла у США в финале женского чемпионата мира по хоккею — 3:2 ОТ. Победную шайбу забросила в овертайме Мари-Филип Пулен.

Таким образом, сборная Канады стала чемпионом мира в 11-й раз.

Напомним, сборная России переиграла Японию в матче за 5-е место — 2:0.

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Евгений Козинов все материалы автора

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