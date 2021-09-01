Канада переиграла США в финале женского чемпионата мира
05:52
Сборная Канады выиграла у США в финале женского чемпионата мира по хоккею — 3:2 ОТ. Победную шайбу забросила в овертайме Мари-Филип Пулен.
Таким образом, сборная Канады стала чемпионом мира в 11-й раз.
Напомним, сборная России переиграла Японию в матче за 5-е место — 2:0.
Читайте также
«Как отвечать на призывы болельщиков к Федуну продать клуб? Результатом, победами и работой». Гендиректор «Спартака» — о Витории, Кофрие и Крале
1
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю