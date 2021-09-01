Канада переиграла США в финале женского чемпионата мира

Сборная Канады выиграла у США в финале женского чемпионата мира по хоккею — 3:2 ОТ. Победную шайбу забросила в овертайме Мари-Филип Пулен.

Таким образом, сборная Канады стала чемпионом мира в 11-й раз.

Напомним, сборная России переиграла Японию в матче за 5-е место — 2:0.